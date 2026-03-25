Москвичам пообещали противоречия

Синоптик Шувалов: Столичная погода в апреле будет противоречивой

Первая половина апреля в столице ожидается прохладной. Об этом агентству «Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик вспомнил, что февраль в Москве был многоснежный, а март — крайне теплый. Погода в апреле же будет противоречивой, считает Шувалов. Начало месяца будет прохладное, а потом — «обычная весна», характеризующаяся в первые пять дней месяца достаточно низкими температурами, чуть ниже нормы или близко к ней. Также апрель восполнит недостаток осадков, возникший в марте, особенно дождливым будет начало месяца.

Ранее синоптики предсказали полный сход снега в столице в скором времени. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, снег окончательно растает на следующей неделе, к 3 апреля. В настоящее время его высота варьируется от 11 до 15 сантиметров.