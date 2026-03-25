14:44, 25 марта 2026

Мужчина пережил нападение слона и сам ушел с места происшествия

В Индии слон чуть не растоптал мужчину и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Одиша, Индия, Бильядхар Бехера пережил нападение разъяренного слона. Об этом пишет Need To Know.

272-килограммовый слон набросился на мужчину, когда тот проезжал по лесу на мотоцикле. Он сбил Бехеру с транспортного средства и стал топтать его. Этот момент попал на видео.

В конце концов слон оставил мужчину в покое и ушел с места происшествия. На кадрах видно, что Бехера спокойно встал с земли, после того как его чуть не растоптали, поправил штаны и отправился за помощью.

Очевидцы произошедшего бросились к пострадавшему и помогли ему добраться до больницы. Там ему диагностировали серьезные травмы головы, рук и ног. Несмотря на это, он остается в сознании. Его состояние стабильно.

Местные власти предупредили, что слоны все чаще будут появляться у населенных пунктов, потому что леса, где они живут, уничтожают. К тому же рядом с деревнями есть богатые урожаем поля, где они могут поесть, не прилагая усилий.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Южная Луангва, Замбия, разъяренная слониха насмерть затоптала 67-летних двоюродных сестер. Животное пытались отогнать от женщин предупредительным выстрелом, но это его не остановило.

