10:08, 25 марта 2026

Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей благодаря любви к жареной курице

Американец пошел в кафе с жареной курицей и выиграл в лотерею $1 миллион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Мэриленд купил лотерейный билет в кафе и выиграл миллион долларов (80,9 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что отправился в заведение, продающее жареную курицу в городе Форест-Хилл. Во время еды ему пришла мысль сыграть в лотерею, и он купил два билета розыгрыша 100X the Cash. Эти билеты принесли американцу 50 долларов (четыре тысячи рублей). Он снова сыграл, и снова выиграл 50 долларов. На эти деньги он купил еще один билет.

Вскоре мужчина понял, что разбогател на крупную сумму. «Я был в шоке. Сначала подумал, что там тысяча долларов, но потом присмотрелся, и понял, что это миллион. Я, смеясь, выскочил из заведения, даже не доев, и побежал к машине, чтобы позвонить детям», — рассказал счастливчик.

Он также заявил, что давно и достаточно успешно играет в лотереи, но никогда еще не выигрывал так много. По словам американца, за 30 лет ему дважды доставались призы по 50 тысяч долларов, а недавно он выиграл 10 тысяч. «Я всегда буду играть. В моем возрасте это хорошее развлечение. И мне, кажется, везет», — похвалился он.

Мужчина заявил, что на большую часть суммы погасит ипотеку, а остальное положит на сберегательный счет для детей.

Ранее сообщалось, что юноша из американского штата Мичиган неожиданно разбогател на 533 тысячи долларов. Он решил сыграть в лотерею по дороге на работу.

