18:38, 25 марта 2026МирЭксклюзив

На Кубе раскрыли умалчиваемые проблемы из-за блокады США

Карпецкий: Куба испытывает острую нехватку электроэнергии и лекарств
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Куба испытывает острую нехватку электроэнергии и лекарств, а на фоне блокады США эти проблемы лишь обострились. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO в республике Александр Карпецкий.

«Что касается условий, в которых сейчас проживают кубинцы, они, конечно, тяжелые. (...) На мой взгляд, о некоторых вещах даже не договаривают», — обратил внимание эксперт.

В частности, Карпецкий обратил внимание на сложную ситуацию с электроснабжением: «Это тяжело, потому что климат здесь тропический, соответственно, если продукты не убрать в холодильник, они быстро портятся. Но люди адаптируются (...) Один умелец даже сделал автомобиль, который ездит на угле».

При этом он обратил внимание, что Куба уже не первый год сталкивается с этими проблемами и жители острова еще не находятся в критической ситуации.

Ранее россиянин Григорий, который регулярно общается с друзьями, живущими на кубинском курорте Кайо-Коко, рассказал «Ленте.ру», что из-за тяжелой ситуации в стране на фоне нефтяной блокады США они потеряли работу.

