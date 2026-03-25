На учебной базе университета МВД в российском регионе предотвратили теракт

В Новороссийске предотвратили теракт на учебной базе университета МВД

В Новороссийске предотвратили теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, украинские спецслужбы склонили россиянина к совершению преступления по схеме телефонного мошенничества.

Как стало известно BFM.RU, 21-летний местный житель перевел мошенникам деньги, после чего с ним в Telegram связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они запугали молодого человека уголовным делом за финансирование украинских военных и поручили ему выполнить задание — изготовить зажигательную смесь и проникнуть на территорию учебной части. Россиянин выполнил все указания, но был вовремя остановлен сотрудниками ФСБ.

Его взяли под стражу.

