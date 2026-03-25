07:57, 25 марта 2026Бывший СССР

На Украине назвали депутатов Рады дармоедами

Скороход: Депутаты Рады превратились в дармоедов, не рассматривая нужные законы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «МаякUA» назвала своих коллег-парламентариев дармоедами.

Она отметила, что народные избранники не рассматривают нужные законы, поскольку без договоренностей с офисом президента Украины их не вынесут на голосование. Политик добавила, что на голосование выносятся законы, не вызывающие противоречий.

«Мы вообще себя еще больше нивелируем и показываем дармоедами… Необходимые законопроекты просто валяются в комитетах», — пожаловалась Скороход.

Ранее стало известно, что десятки депутатов Верховной Рады отказались прийти на заседание 25 марта из-за угроз. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, офис президента Украины готовит провокации в отношении членов правящей фракции «Слуга народа».

