11:37, 25 марта 2026

На Западе предсказали усталость от затяжного конфликта на Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) должны сосредоточиться на конфликте на Украине и не отвлекаться на другие военные операции. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает агентство «Укринформ».

«Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить», — отметил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили Украину, Ближний Восток и атомную энергетику. «Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    В России предложили опасную инициативу для электростанций

    Солнце уйдет из Москвы

    Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

    Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

    Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

    В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

    Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

    Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

    Аршавин не смог найти покупателей на роскошный особняк в Петербурге

    Все новости
