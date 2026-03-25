На Западе предсказали усталость от затяжного конфликта на Украине

Йеттен призвал не допустить усталости от затяжного конфликта на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) должны сосредоточиться на конфликте на Украине и не отвлекаться на другие военные операции. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает агентство «Укринформ».

«Есть риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить», — отметил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили Украину, Ближний Восток и атомную энергетику. «Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины», — говорится в сообщении.