На Западе предупредили о дерзкой уловке Трампа против Ирана

Президент США Дональд Трамп разговорами о якобы переговорах с Ираном уводит внимание от наземной операции в Иране. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он предположил, что глава Белого дома «пустил пыль в глаза», в то время как в действительности США осуществляют переброску войск на Ближний Восток. Журналист сравнил происходящее с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который просил о перемирии перед очередным неудачным наступлением.

Ранее портал Axios сообщил, что власти Ирана опасаются, что предложение США о переговорах может быть уловкой. По их мнению, Вашингтон хочет застать Исламскую Республику врасплох.