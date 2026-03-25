07:42, 25 марта 2026Интернет и СМИ

На Западе предупредили о дерзкой уловке Трампа против Ирана

Христофору: Трамп переговорами переключает внимание от наземной операции в Иране
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп разговорами о якобы переговорах с Ираном уводит внимание от наземной операции в Иране. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Он предположил, что глава Белого дома «пустил пыль в глаза», в то время как в действительности США осуществляют переброску войск на Ближний Восток. Журналист сравнил происходящее с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который просил о перемирии перед очередным неудачным наступлением.

Ранее портал Axios сообщил, что власти Ирана опасаются, что предложение США о переговорах может быть уловкой. По их мнению, Вашингтон хочет застать Исламскую Республику врасплох.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после налета ВСУ на крупнейший порт Балтийского моря

    Одна страна сообщила о готовности увеличить завоз мигрантов в Россию

    Запуганную мошенниками российскую школьницу сняли с поезда по пути на задание

    Коллаж с Зеленским, Макроном и Стармером в постели нашли в файлах Эпштейна

    Молодой человек обвинил женщину в краже своего пениса и погубил ее

    На Украине назвали депутатов Рады дармоедами

    Российская кризисная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой

    Роднина назвала способные вызвать зависть иностранцев вещи в России

    Налет ВСУ на Ленобласть сняли на видео

    На Западе предупредили о дерзкой уловке Трампа против Ирана

    Все новости
