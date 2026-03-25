16:05, 25 марта 2026

На Западе заявили о приближении нового витка эскалации конфликта США и Ирана

Фергюсон: Конфликт США и Ирана приближается к новому витку эскалации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Конфликт США и Ирана приближается к новому витку эскалации, поскольку Вашингтон стягивает военные корабли и перебрасывает десятки тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Об этом написал британский политик Джим Фергюсон на своей странице в социальной сети X.

«Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация... А в том, насколько мы близки к ней», — говорится в публикации.

По мнению Фергюсона, планы США по развертыванию воздушно-десантных подразделений свидетельствуют, что Вашингтон «разрабатывает варианты, а не исключает их».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Почетный президент РФС назвал непонятным ближайшего соперника сборной России

    Появились данные о напавшем на возлюбленную в ее день рождения россиянине

    Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США

    Раскрыта особенность атак ВСУ на Кронштадт

    Предсказаны последствия прекращения поставок венгерского газа на Украину

    Раскрыты подробности об отправке на СВО 70-летнего российского депутата из списка Forbes

    На Западе заявили о приближении нового витка эскалации конфликта США и Ирана

    Трампу предрекли столкновение с жестким переговорщиком от Ирана

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

    Все новости
