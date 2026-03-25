На Западе заявили о приближении нового витка эскалации конфликта США и Ирана

Фергюсон: Конфликт США и Ирана приближается к новому витку эскалации

Конфликт США и Ирана приближается к новому витку эскалации, поскольку Вашингтон стягивает военные корабли и перебрасывает десятки тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Об этом написал британский политик Джим Фергюсон на своей странице в социальной сети X.

«Вопрос уже не в том, возможна ли эскалация... А в том, насколько мы близки к ней», — говорится в публикации.

По мнению Фергюсона, планы США по развертыванию воздушно-десантных подразделений свидетельствуют, что Вашингтон «разрабатывает варианты, а не исключает их».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.