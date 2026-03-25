В России предложили ограничить наценку на одну категорию товаров

Депутат Миронов предложил ограничить наценку на товары первой необходимости

В России предложили ограничить наценку на социально значимые товары первой необходимости на уровне 10 процентов от отпускной цены производителя, узнала «Лента.ру». Соответствующие поправки в закон «О торговле» внес на рассмотрение Госдумы председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Текст документа имеется в распоряжении редакции.

«Посмотрите, что творится в магазинах. Уже который год стоимость продуктов растет быстрее инфляции. В этой ситуации государство должно вмешаться и предотвратить необоснованный рост цен, но полномочий нет даже у правительства. Принятие законопроекта создаст постоянный правовой механизм для сдерживания розничных цен на продукты питания, снижения рисков необоснованного завышения торговых наценок и повышения доступности продовольственных товаров для граждан с низкими доходами», — прокомментировал Миронов.

Еще один важный пункт законопроекта, по словам депутата, касается поддержки местных производителей.

«Мы предлагаем сделать так, чтобы в ассортименте торговых сетей было не менее 10 процентов товаров местных переработчиков сельхозпродукции, и это правило нужно прописать в законе "О торговле"», — указал он.

К продовольственным товарам первой необходимости относятся мясо — говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), птица — куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло — сливочное, подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб — ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, крупы — рис шлифованный, пшено, крупа гречневая (ядрица), вермишель, овощи — картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, фрукты — яблоки.

