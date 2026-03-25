Экономика
17:02, 25 марта 2026Экономика

Названы главные причины нехватки дальнобойщиков в России

Аналитик Матягин: Особенности профессии не способствуют притоку дальнобойщиков
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Особенности профессии не приводят к массовому притоку дальнобойщиков на российский рынок труда, профессия по-прежнему остается дефицитной. Об этом заявил глава Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин. Его слова приводит НСН.

Самым отпугивающим фактором, отметил он, является тот факт, что дальнобойщики проводят значительную часть времени вне дома. Это обстоятельство в итоге может привести к разрушению семьи и другим негативным последствиям, поэтому многие россияне не стремятся обзаводиться правами для управления грузовиками. «Дальнобойщики — это специфический формат работы, человек постоянно не находится дома», — резюмировал Матягин.

Другой важной причиной нехватки этой категории работников в России руководитель отраслевой ассоциации назвал уход с рынка многих логистических компаний. Подобный тренд стал особенно заметен в прошлом году на фоне снижения спроса на такого рода услуги и сокращения тарифов.

Рынок грузоперевозок, прогнозировали аналитики ассоциации «АвтоГрузЭкс», в этом году рынок начнет постепенно оживать. Однако ожидать резкого увеличения его размера не приходится, констатируют эксперты. В лучшем случае он увеличится на три процента к уровню 2025-го.

