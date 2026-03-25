Названы основные места запуска ВСУ ракет по российским городам

Михайлов: Основные удары ВСУ по России ракетами наносятся из Сум и Харькова

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам наносятся в основном из Сум и Харькова. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru.

Комментируя удары Вооруженных сил России по Полтаве, он подчеркнул, что не отмечал этот украинский город в качестве источника атак по российской территории. «Может быть, они и есть — оттуда запускают дроны и так далее, — но ничего серьезного для себя не фиксировал. Основные удары по РФ наносятся из Сум, Харькова, в том числе и ракетами», — сказал он.

Михайлов подчеркнул, что если снаряду хватает дистанции, ВСУ могут атаковать из Днепропетровска. «В случае применения ракет, то в основном мы видим, что противник запускает Storm Shadow», — заключил собеседник издания.

В ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную ночную атаку со стороны Украины с начала года — над территорией страны были уничтожены 389 беспилотников ВСУ. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года. 28 мая Минобороны России отчитывалось о 296 сбитых дронах.