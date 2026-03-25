Названы причины исчезновения с российского рынка китайских машин

Эксперт Маслов: Уход «китайцев» не связан с нежеланием работать в России

Китайские производители начали сокращать модельные линейки в России. Эксперты рынка считают, что таким образом компании проводят оптимизацию на фоне роста конкуренции и изменений рыночных условий. Как относится к исчезновению «китайцев» с российского рынка и что за этим стоит, порталу «АвтоВзгляд» рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По словам специалиста, на внутреннем рынке Китая в настоящий момент работают более ста отраслевых производителей. К 2030 году прогнозируется сокращение их числа примерно до тридцати. И этот процесс уже набирает обороты. «В этой связи неудивительно, что из России так или иначе также уходят некоторые китайские автобренды», — говорит он.

Маслов отметил, что уход отдельных китайских брендов из России не всегда свидетельствует о нежелании работать в стране. Дополнительным фактором он назвал политику китайского государства, которое напрямую дотирует экспорт автомобилей, но при этом целенаправленно ограничивает поставки высокотехнологичных компонентов. Такой подход, по его мнению, осложняет обеспечение российских потребителей запчастями. Специфика автопрома КНР заключается в постепенной эволюции компонентов даже для одних и тех же моделей. Подбор детали по модели или VIN-коду перестал гарантировать совместимость — заказанный из Китая аналог может оказаться неидентичным вышедшей из строя запчасти.

«Что касается оценки китайскими властями условий работы на российском авторынке, то они ни разу не высказывали своего недовольства официально. И, скорее всего, не станут этого делать в дальнейшем. Дело в том, что российская сторона изначально озвучивала свою позицию по вопросу о массовых поставках "чайнакаров" на наш рынок. Суть сводится к требованию максимальной локализации брендов из Поднебесной», — говорит Маслов. Однако, по наблюдениям специалиста, китайские партнеры пока не спешат делиться с российской стороной передовыми разработками.

«Есть определенная степень локализации, всем хорошо известны примеры конкретных моделей, которые собираются у нас и позиционируются как российские. Но одновременно они остаются китайскими в большей степени, чем это отвечает поставленной задаче "рынок в обмен на технологии"», — отмечает эксперт. Стимулировать китайскую сторону к уступкам могут внешние факторы, считает Маслов. В частности, вероятность возвращения на российский рынок японских и корейских автоконцернов, а также ближневосточный конфликт, создавший сложности с поставками углеводородов для экономики КНР.

