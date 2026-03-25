Наука и техника
09:26, 25 марта 2026

Самый дешевый ноутбук Apple стал мощнее ПК с Windows

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Shutterstock / Fotodom

Компьютер Apple MacBook Neo, созданный на основе чипа от iPhone, оказался мощнее ноутбука с Windows в стресс-тесте производительности. Эксперимент провел популярный YouTube-блогер с канала Hardware Canucks.

Автор обратил внимание на критиков нового ноутбука, которые заявили, что 8 гигабайт оперативной памяти, установленной в Neo, недостаточно для нормальной работы. Блогер запустил на устройстве 60 приложений одновременно и заметил, что компьютер продолжил работать. Автор провел аналогичный эксперимент с Lenovo Legion, который тоже стоит 600 долларов (48 тысяч рублей) — персональный компьютер (ПК) с Windows отключился под нагрузкой.

Также энтузиаст с канала Hardware Canucks запустил на компьютере Apple потоковое видео, обратив внимание, что ноутбук работает ровно и не зависает. Игра Escape from Tarkov тоже запустилась, но с небольшими просадками. При запуске Hades 2 и Potato проблем не обнаружилось.

Блогер подытожил, что MacBook Neo — идеальный ноутбук для школьников, студентов и непрофессиональных пользователей. Он обратил внимание, что компьютер Apple не может иметь больше 8 гигабайт оперативной памяти — это ограничение мобильного процессора.

Компания Apple представила MacBook Neo на базе процессора от iPhone 4 марта. Ноутбук получил 13-дюймовый экран, чип A18 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти и автономность на 16 часов.

