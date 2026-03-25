Назван неочевидный симптом начинающегося инфаркта

Врач Раджабова: Необъяснимая зубная боль может быть симптомом инфаркта

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Зоя Раджабова заявила, что необъяснимая зубная боль может указывать на развитие опасных сердечно-сосудистых патологий. Этот симптом начинающегося инфаркта она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«При ишемии миокарда или начинающемся инфаркте боль может отдавать в другие области: нижнюю челюсть, шею, ухо. Это связано с тем, что одни и те же нервные пути могут передавать сигналы как от сердца, так и от челюстно-лицевой области. В результате человек ощущает дискомфорт в зубах или деснах, хотя истинный источник боли находится в грудной клетке», — пояснила Раджабова.

По ее словам, такая боль, как правило, отличается от классической зубной. Она не связана с приемом пищи, не усиливается при надавливании на конкретный зуб и не имеет четкой локализации. Люди часто описывают ее как ноющую, давящую или разлитую. При этом, как отметила специалистка, стоматологический осмотр не выявляет явных причин — кариеса, воспаления нерва или других патологий.

Раджабова добавила, что заподозрить инфаркт также можно, если вместе с необъяснимой зубной болью появились и другие симптомы: чувство нехватки воздуха, слабость, холодный пот, дискомфорт или тяжесть в груди, головокружение.

