Назван неочевидный симптом начинающегося инфаркта

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:32, 25 марта 2026

Врач Раджабова: Необъяснимая зубная боль может быть симптомом инфаркта
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Зоя Раджабова заявила, что необъяснимая зубная боль может указывать на развитие опасных сердечно-сосудистых патологий. Этот симптом начинающегося инфаркта она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«При ишемии миокарда или начинающемся инфаркте боль может отдавать в другие области: нижнюю челюсть, шею, ухо. Это связано с тем, что одни и те же нервные пути могут передавать сигналы как от сердца, так и от челюстно-лицевой области. В результате человек ощущает дискомфорт в зубах или деснах, хотя истинный источник боли находится в грудной клетке», — пояснила Раджабова.

По ее словам, такая боль, как правило, отличается от классической зубной. Она не связана с приемом пищи, не усиливается при надавливании на конкретный зуб и не имеет четкой локализации. Люди часто описывают ее как ноющую, давящую или разлитую. При этом, как отметила специалистка, стоматологический осмотр не выявляет явных причин — кариеса, воспаления нерва или других патологий.

Раджабова добавила, что заподозрить инфаркт также можно, если вместе с необъяснимой зубной болью появились и другие симптомы: чувство нехватки воздуха, слабость, холодный пот, дискомфорт или тяжесть в груди, головокружение.

Ранее ученые выяснили, что препарат для снижения веса «Вегови», содержащий семаглутид, может быть связан с повышенным риском редкого осложнения. Из-за его применения может развиться ишемическая оптическая нейропатия, иногда называемая «глазным инсультом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прислали цветы к днюхе». Россия ударила по объектам СБУ к годовщине создания ведомства. Что известно о «привете от ФСБ»?

    Туристка познакомилась с мужчиной в приложении, была изнасилована и снята на камеру

    Иран призвал Трампа понять одну вещь

    В российском городе поставят памятник Высоцкому

    Россияне массово рванули в Японию

    В Нидерландах нашли скелет легендарного мушкетера д’Артаньяна

    Сомнолог рассказал о главной опасности храпа

    В «Ахмате» высмеяли нападение на получавшего угрозы от Алаудинова помощника Вассермана

    Песков ответил на вопрос о новой должности Москальковой

    Возможность появления в России сети банкоматов без комиссий оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok