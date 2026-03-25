Обнародовано огненное видео с российскими подростками

ФСБ показала видео с поджогами, устроенными подростками в Москве под влиянием телефонных мошенников. Запись публикует ТАСС.

На кадрах виден юноша, поджигающий АЗС, охваченная огнем колонка. Другой подросток устроил поджог у отдела полиции, третий идет с горючей смесью к вышке сотовой связи. Четвертый подросток вылил бензин из канистры на банкомат и сам пострадал от вспыхнувшего огня.

По данным ФСБ, несовершеннолетние действовали под влиянием телефонных мошенников. В группах знакомств в Telegram они общались с девушками, под видом которых на самом деле орудовали кураторы украинских спецслужб. По их заданию российские подростки пересылали координаты школ, торговых центров, после чего их запугивали уголовным преследованием за сотрудничество с ВСУ и заставляли совершать поджоги.