Побывавшая на МКС актриса выступила против полета дочери в космос

Актриса Юлия Пересильд заявила, что не разрешила бы дочери полететь в космос

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что не отпустит свою дочь, звезду сериала «Слово пацана» Анну Пересильд в космос. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Юлии, она бы не хотела, чтобы дочь повторила ее историю. «Но, с другой стороны, кто меня спросит», — отметила артистка.

Съемки фильма «Вызов», в котором Пересильд исполнила главную роль, проходили в том числе на борту Международной космической станции (МКС). В 2021 году актриса вместе с режиссером Климом Шипенко первыми в мире среди кинематографистов отправились на МКС, предварительно пройдя ускоренную подготовку в Звездном городке.

Пересильд рассказала, что старшие члены ее семьи не были в восторге от решения полететь в космос. «Мама как-то надеялась, что я по здоровью не пройду, у нее была такая надежда», — поделилась актриса.

Ранее Анна Пересильд рассказала, что мечтает исполнить роль в супергеройском кино. 16-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя призналась, что ее привлекает скорее возможность подраться на съемочной площадке, чем возможность кого-то спасти.