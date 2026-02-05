Анна Пересильд назвала роль своей мечты

Актриса Анна Пересильд призналась, что мечтает сыграть в супергеройском кино

Актриса Анна Пересильд рассказала, что мечтает исполнить роль в супергеройском кино. Об этом она сообщила в интервью Пятому каналу.

16-летняя дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя призналась, что ее привлекает скорее возможность подраться на съемочной площадке, чем возможность кого-то спасти.

«Мне бы хотелось сыграть роль какой-нибудь супергеройши, что-то такое я бы хотела. Чтобы я с кем-нибудь дралась», — рассказала Анна.

Ранее актриса Анна Пересильд, которая находится в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко, рассказала, как решает конфликты в отношениях.