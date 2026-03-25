20:27, 25 марта 2026

Подмосковье предупредили о скорой встрече с насекомыми

Биолог Трофимова: Жуки, лимонницы и крапивницы проснутся раньше в 2026 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Siepmann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В 2026 году в Подмосковье ожидается раннее пробуждение насекомых. Об этом предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова в беседе с «Известиями».

Она напомнила, что насекомые выбираются из укрытий, когда температура ночью перестает опускаться ниже нуля, а длина светового дня увеличивается. В первую очередь активизируются виды, зимующие в стадии взрослого насекомого. Это в том числе некоторые жуки, лимонницы, крапивницы и дневной павлиний глаз, которые не опасны для растений. Кроме того, в конце апреля начнут пробуждаться майские жуки.

Травоядные насекомые активизируются позже, когда появятся растительная пища. Трофимова подчеркнула, что ранее пробуждение насекомых не означает резкое увеличение их численности, однако в этом году важно заранее провести обработку, чтобы предотвратить рост популяции вредителей. Эксперт также рекомендовала не загущать посадки, не перекармливать растения азотом и привлекать в сад и огород различных врагов вредителей, например, божьих коровок и жаб.

Ранее россиян предупредили о раннем нашествии комаров на фоне аномально теплой погоды.

    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    Мерц высказался о передаче ракет Taurus Украине

    Обнаружен неочевидный фактор риска развития деменции

    КСИР поразил американский истребитель

    С найденной в братской могиле в Таиланде россиянкой расправился бывший начальник

    Карпин рассказал о совмещении работы в сборной России и московском «Динамо»

    Желающим дожить до 100 лет рассказали о «правиле бабушки» в магазине

    В российском регионе начнут оповещать об опасности БПЛА по-новому

    Блогерша показала платье на свадьбу подруги и вызвала споры в сети

    Редкие животные из Китая поселятся в Московском зоопарке

    Все новости
