Подмосковье предупредили о скорой встрече с насекомыми

Биолог Трофимова: Жуки, лимонницы и крапивницы проснутся раньше в 2026 году

В 2026 году в Подмосковье ожидается раннее пробуждение насекомых. Об этом предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова в беседе с «Известиями».

Она напомнила, что насекомые выбираются из укрытий, когда температура ночью перестает опускаться ниже нуля, а длина светового дня увеличивается. В первую очередь активизируются виды, зимующие в стадии взрослого насекомого. Это в том числе некоторые жуки, лимонницы, крапивницы и дневной павлиний глаз, которые не опасны для растений. Кроме того, в конце апреля начнут пробуждаться майские жуки.

Травоядные насекомые активизируются позже, когда появятся растительная пища. Трофимова подчеркнула, что ранее пробуждение насекомых не означает резкое увеличение их численности, однако в этом году важно заранее провести обработку, чтобы предотвратить рост популяции вредителей. Эксперт также рекомендовала не загущать посадки, не перекармливать растения азотом и привлекать в сад и огород различных врагов вредителей, например, божьих коровок и жаб.

