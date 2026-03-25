Политолог Дудаков рассказал о подарке Ирана для США

Дудаков: Подарком Ирана США стало решение пускать суда через Ормузский пролив

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью изданию «Газета. Ru» заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о «подарке» Ирана для Соединенных Штатов, мог иметь в виду решение Тегерана пропускать некоторые суда через Ормузский пролив.

По мнению американиста, это не более чем попытка реагировать на действия Ирана, который разрешил проходить через этот пролив судам дружественных Исламской Республике государств.

«Это в первую очередь Индия и Китай. Иран с этого зарабатывает большие деньги — по два миллиона долларов с каждого танкера, который проходит через Ормузский пролив», — отметил Дудаков.

Эксперт дополнил, что для американцев это может быть в какой-то степени даже не так «чтобы очень плохо, потому что это позволяет им купировать определенные последствия энергокризиса во всем мире».

Политолог добавил, что Иран контролирует пролив, в связи с чем позиции Тегерана окрепли. Дудаков уверен, что слова Трампа о «победе» США не соотносятся с реальностью. Он считает, что это попытка главы Штатов выдавать желаемое за действительное, что никак не соотносится с реальностью.

