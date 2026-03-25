17:06, 25 марта 2026МирЭксклюзив

Положение на Кубе из-за блокады США описали одним словом

Карпецкий: Кубинцы чувствуют усталость из-за блокады США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Положение кубинцев из-за блокады островного государства со стороны США можно описать одним словом — усталость. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO на Кубе Александр Карпецкий.

«Если говорить о настроениях внутри кубинского общества, то одним словом, наверное, можно описать как усталость. Люди очень устали от этой всей ситуации. И есть, конечно, сильное информационное давление. Поэтому люди, конечно, устали. Все ждут какой-то развязки», — отметил эксперт.

При этом Карпецкий исключил риски эскалации ситуации внутри страны и начала революционных потрясений на острове.

16 марта президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон займется Кубой. При этом 13 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация американского лидера рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.

