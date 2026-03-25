14:24, 25 марта 2026

Поработавший дворником в США блогер сравнил отношение к профессии в Америке и России

Маргарита Щигарева
Популярный российский блогер и стример Алексей Губанов (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известный как JesusAVGN и Хесус, рассказал подробности о подработке дворником в США. В видео, опубликованном на YouTube, он также сравнил отношение к этой профессии в Америке и России.

Блогер показал на видео, как очищает улицы Нью-Йорка от снега, и рассказал, что его смена длилась восемь часов. «Наверное, часа три мы только работали активно, а все остальное время мы или ждали что-то, или отдыхали», — заявил он. По словам Губанова, всего он заработал 240 долларов (порядка 19 тысяч рублей по текущему курсу).

Кроме того, как рассказал стример, он пришел к выводу, что в США к работе дворников и уборщиков относятся с большим уважением, чем в России. В частности, Губанов указал, что в ходе смены прохожие благодарили его и других уборщиков за работу. «Они смотрели на нас как буквально на каких-то героев», — добавил он.

JesusAVGN также раскрыл, что санитарная служба Нью-Йорка, в которой состоят дворники, считается в городе одной из ключевых наряду с полицией и пожарными.

Губанов в феврале рассказал, что он устроился на подработку в Департамент санитарии Нью-Йорка (DSNY). Это произошло после того, как мэр Зохран Мамдани призвал жителей помочь с уборкой снега на фоне сильной непогоды.

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

    Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

    Москвичам назвали срок исчезновения снега

    Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

    Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

    В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

    Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

    Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

    В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

    Все новости
