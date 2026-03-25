13:06, 25 марта 2026Силовые структуры

Посредника российского экс-сенатора приговорили по делу о заказной расправе

В Москве суд приговорил посредника экс-сенатора, организовавшего убийство
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве Тверской суд приговорил к четырем годам колонии Юрия Нефедова — посредника бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Савельева — по делу о попытке организации заказного убийства. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, экс-сенатор решил избавиться от предпринимателя Сергея Ионова из-за личного конфликта. В качестве посредника он выбрал Нефедова. Организаторы хотели, чтобы Ионова устранили в колонии. Для этого посредник обратился к криминальному авторитету Сергею Дюкову, однако план был раскрыт.

