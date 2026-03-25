10:33, 25 марта 2026

Пенсионер сел за расправу над главой Федерации ММА в российском регионе

На Алтае убийца главы Федерации ММА Калбукова получил девять лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На Алтае 74-летнего пенсионера признали виновным в расправе над главой Федерации ММА и приговорили его к девяти годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что вечером 7 августа 2025 года в селе Тюнгур во время застолья на свадьбе фигурант, будучи пьян, подошел к 41-летнему Калбукову и со спины ударил его ножом в грудь. Причиной стал возникший ранее конфликт.

Речь идет о директоре бойцовского клуба «АК-КЕМ» в Горно-Алтайске, где тренировали детей и подростков, президенте Федерации ММА Республики Алтай Алексее Калбукове.

