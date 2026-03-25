Появилось видео предотвращения теракта на учебной базе университета МВД России

На видео попало предотвращение теракта на учебной базе МВД Новороссийска

Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ выбегают из автомобиля и проводят задержание подозреваемого в подготовке теракта. После этого его доставляют в подразделение ФСБ.

На допросе 21-летний местный житель сообщил, что под воздействием мошенников перевел им 1,59 миллиона рублей. После чего с ним связался человек, который путем угроз пожизненного заключения ему и матери предоставил инструкции для возвращения этих денег. Он должен был купить десять литров растворителя и монтировку, а после ему предоставили координаты учебной части, куда он должен был отправиться.

Его также запугали уголовным делом за якобы финансирование украинских военных. Россиянин выполнил все указания, но был остановлен сотрудниками ФСБ.

Парня взяли под стражу.

