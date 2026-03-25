Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:31, 25 марта 2026

Появилось видео предотвращения теракта на учебной базе университета МВД России

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На видео попало предотвращение теракта на учебной базе университета МВД Новороссийска. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах оперативной съемки сотрудники ФСБ выбегают из автомобиля и проводят задержание подозреваемого в подготовке теракта. После этого его доставляют в подразделение ФСБ.

На допросе 21-летний местный житель сообщил, что под воздействием мошенников перевел им 1,59 миллиона рублей. После чего с ним связался человек, который путем угроз пожизненного заключения ему и матери предоставил инструкции для возвращения этих денег. Он должен был купить десять литров растворителя и монтировку, а после ему предоставили координаты учебной части, куда он должен был отправиться.

Его также запугали уголовным делом за якобы финансирование украинских военных. Россиянин выполнил все указания, но был остановлен сотрудниками ФСБ.

Парня взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что на учебной базе университета МВД в Новороссийске предотвратили теракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok