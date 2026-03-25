16:07, 25 марта 2026

Предсказаны последствия прекращения поставок венгерского газа на Украину

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Прекращение поставок газа из Венгрии на Украину может быть не так критично для страны, по крайней мере, в летний сезон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его словам, прекращение поставок может привести к значительному росту безработицы.

«Газа на Украине нет. Значит, придется выкупать его у Европы, у которой этого газа тоже не так много. Пока сохраняется теплая погода, не думаю, что Украина столкнется с какими-то слишком тяжелыми последствиями, но жизнь в любом случае станет хуже», — убежден Журавлев.

Он объяснил, что газ необходим не только для отопления помещений, но и для работы промышленности. Дефицит энергоресурсов, по словам политолога, может привести к значительному сокращению рабочих мест на производствах.

«Безработицы станет больше. Потому что отапливать, допустим, ничего не надо, а вот для промышленности, военного производства газ нужен. Так что, если поставки оружия из Европы сохранятся на прежнем уровне, то сохранится и боеспособность Украины, но вот с рабочими местами, с промышленностью будет непросто», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Венгрия прекратила поставки газа на Украину до тех пор, пока та не возобновит прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

