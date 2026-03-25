Предсказаны последствия прекращения поставок венгерского газа на Украину

Политолог Журавлев предрек рост безработицы на Украине без газа из Венгрии

Прекращение поставок газа из Венгрии на Украину может быть не так критично для страны, по крайней мере, в летний сезон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его словам, прекращение поставок может привести к значительному росту безработицы.

«Газа на Украине нет. Значит, придется выкупать его у Европы, у которой этого газа тоже не так много. Пока сохраняется теплая погода, не думаю, что Украина столкнется с какими-то слишком тяжелыми последствиями, но жизнь в любом случае станет хуже», — убежден Журавлев.

Он объяснил, что газ необходим не только для отопления помещений, но и для работы промышленности. Дефицит энергоресурсов, по словам политолога, может привести к значительному сокращению рабочих мест на производствах.

«Безработицы станет больше. Потому что отапливать, допустим, ничего не надо, а вот для промышленности, военного производства газ нужен. Так что, если поставки оружия из Европы сохранятся на прежнем уровне, то сохранится и боеспособность Украины, но вот с рабочими местами, с промышленностью будет непросто», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Венгрия прекратила поставки газа на Украину до тех пор, пока та не возобновит прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.