Премьер Испании жестко высказался о верховном лидере Ирана

Премьер Испании Санчес назвал Моджтабу Хаменеи кровожадным диктатором

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи кровожадным диктатором. Его слова передает Clash Report.

«Моджтаба Хаменеи такой же диктатор и даже более кровожадный, чем его отец», — заявил испанский премьер, подразумевая бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По словам Санчеса, новый иранский лидер также поддерживает разработку Тегераном ядерного оружия.

Ранее Санчес выступил с заявлением об иранском конфликте, назвав его незаконным. Он также отметил, что даже участники боевых действий не знают, как долго продлится этот конфликт.