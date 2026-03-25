Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 25 марта 2026Мир

Премьер Испании жестко высказался о верховном лидере Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи кровожадным диктатором. Его слова передает Clash Report.

«Моджтаба Хаменеи такой же диктатор и даже более кровожадный, чем его отец», — заявил испанский премьер, подразумевая бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По словам Санчеса, новый иранский лидер также поддерживает разработку Тегераном ядерного оружия.

Ранее Санчес выступил с заявлением об иранском конфликте, назвав его незаконным. Он также отметил, что даже участники боевых действий не знают, как долго продлится этот конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok