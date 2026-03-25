Продажи одной марки китайских автомобилей обрушились

10:10, 25 марта 2026

Аналитик Целиков: Продажи машин Soueast снизились в 4,5 раза
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sui Xiankai / XinHua / Globallookpress.com

Продажи китайской марки автомобилей Soueast с начала текущего года рухнули в 4,5 раза. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков. По его данным, за январь-февраль 2026-го на учет поставили всего 76 новых машин. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было 354.

Сейчас у марки две модели: S07 и S09. В 2025-м большей популярностью пользовался S07, а в этом — S09 (75 и 80 процентов продаж соответственно). Примечательно, что пока что ни одного автомобиля 2026 года выпуска продано не было. «При таком объеме продаж перспективы бренда Soueast на российском рынке мне не понятны», — констатировал аналитик. Представители бренда в свою очередь заявляют, что продолжат поставлять и продавать машины, напомнил он.

Ранее Целиков отмечал, что российские дилеры столкнулись с резким падением спроса на автомобили Changan. За два месяца 2026 года на учет поставили 4491 новую машину марки, что на 53 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 9505 авто.

