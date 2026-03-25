Путин назвал лидера одной страны своим другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя Китая Си Цзиньпина своим другом. Глава РФ высказался об этом во время заседания Совета по культуре, его слова приводит РИА Новости.
«Вот я со своим другом — реально у нас очень добрые личные отношения, — с председателем Си Цзиньпином разговаривал», — сказал российский лидер.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны совместно работать над развитием двусторонних отношений. Китайский лидер отметил, что необходимо разработать новый грандиозный план сотрудничества с Москвой.
Также председатель КНР пригласил президента РФ с официальным визитом в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.