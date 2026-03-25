Путин назвал лидера одной страны своим другом

21:39, 25 марта 2026Россия

Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: China Daily / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал председателя Китая Си Цзиньпина своим другом. Глава РФ высказался об этом во время заседания Совета по культуре, его слова приводит РИА Новости.

«Вот я со своим другом — реально у нас очень добрые личные отношения, — с председателем Си Цзиньпином разговаривал», — сказал российский лидер.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны совместно работать над развитием двусторонних отношений. Китайский лидер отметил, что необходимо разработать новый грандиозный план сотрудничества с Москвой.

Также председатель КНР пригласил президента РФ с официальным визитом в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

