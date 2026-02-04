Реклама

Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Ушаков: Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай в первой половине года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Vilf / РИА Новости / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина с официальным визитом в Китай в первой половине года. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Приглашение было с благодарностью принято», — заявил он.

По словам помощника президента России, сроки и детали будут согласованы дополнительно. Он также подчеркнул, что личные контакты Путина и Си Цзиньпина будут продолжены с неменьшей интенсивностью.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия должны совместно разработать над развитием двусторонних отношений. Китайский лидер отметил, что необходимо разработать новый грандиозный план сотрудничества с Москвой.

