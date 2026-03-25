Пьяный жених уснул после свадьбы и лишился подарков на 850 тысяч рублей

Во Вьетнаме воры проникли в дом жениха после свадьбы и похитили коробку с подарками и телефоны. В результате он лишился ценностей на сумму примерно 270 миллионов донгов (850 тысяч рублей), сообщает издание Viet Bao.

Кража произошла ранним утром 15 марта в селе на юге страны. Накануне семья 33-летнего мужчины устроила свадебный банкет примерно на 30 столов. К девяти часам вечера жених напился, ушел в спальню и уснул. Вскоре гости разошлись, и его шурин, который тоже был сильно пьян, уснул перед дверью.

Около четырех утра шурин проснулся и обнаружил, что его телефон пропал. Пока его искали, выяснилось, что исчезли еще четыре телефона, а также коробка с подарками, в которой лежали конверты с наличными на сумму 150 миллионов донгов (470 тысяч рублей).

Ранее в Индии свадьба закончилась похищением жениха. Инцидент произошел в деревне Дигва Дуболи, штат Бихар. Исполнительницы традиционного танца Лаунда-Наах похитили жениха Сону Кумара Шарму после конфликта с гостями.