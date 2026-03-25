Работа грозящего уничтожением целого рода деятельности ВСУ отряда попала на видео

Минобороны показало работу грозящего уничтожением аэроразведки ВСУ отряда

Министерство обороны России опубликовало видео работы отряда, грозящего уничтожением целого рода деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) — аэроразведки. Кадры показаны в Telegram-канале ведомства.

На видео попала работа мобильной огневой группы (МОГ), действующей в приграничье Белгородской области. Подобные МОГ уничтожают запущенные ВСУ беспилотники при попытке войти в воздушное пространство России. «На вооружении каждого расчета — турели на автомобилях, переносные зенитные ракетные комплексы и стрелковое оружие», — говорится в публикации Минобороны.

Известно, что действия российских МОГ вызвали серьезные опасения в ВСУ. «Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют», — заявлял украинский военнослужащий Серафим Гордиенко.

Ранее стало известно о самой массированной атаке ВСУ на Россию за год — средства противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 марта сбили почти 400 дронов самолетного типа.