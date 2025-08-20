Бывший СССР
В ВСУ пожаловались на эффективный способ борьбы российских войск с аэроразведкой

Боец Гордиенко: Российские FPV-перехватчики могут уничтожить аэроразведку ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Аэроразведка оперативно-тактического уровня Вооруженных сил Украины (ВСУ) может прекратить существовать как вид системной деятельности из-за противодействия со стороны российских войск. Об этом заявил украинский военнослужащий Серафим Гордиенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он отметил, что уничтожить аэроразведку ВСУ может эшелонированная линия FPV-перехватчиков, создаваемая российской армией. По словам бойца, такая защита не позволяет украинским дронам залетать на 15-20 километров вглубь российского тыла, из-за чего становится невозможным поражение целей.

Военный добавил, что пока российские войска не сбивают дроны ночью, однако и это он назвал вопросом времени. Кроме того, Гордиенко подчеркнул, что подъем беспилотников на высоту четырех или пяти километров также не дает результата, так как Вооруженные силы России научились сбивать их и там.

«Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют, и создается вакуум для маневров противника», — написал боец ВСУ и подчеркнул, что к этому, в частности, привела деятельность Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» и мобильных огневых групп. Он добавил, что украинская аэроразведка «тает» и без «прорывного решения» командования прекратит регулярные вылеты.

Ранее военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк заявил, что оборона ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике просела из-за листвы и дефицита дронов. Он подчеркнул, что российские войска продвигались под кронами деревьев.

