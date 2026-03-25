Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:28, 25 марта 2026

Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

Екатерина Ештокина
Фото: OlegMemo / Shutterstock / Fotodom

Визажист Диана из США раскрыла простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики. Информацией она поделилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала блогерша с никнеймом dianamakeup_charlotte_nc запечатлела клиентку с коралловыми губами и подведенными черными тенями и карандашом глазами. При этом на ее лице были подчеркнуты морщины и темные круги под глазами.

Затем специалист нанесла женщине более современный макияж в нюдовых оттенках. На размещенных кадрах видно, как героиня ролика зрительно стала выглядеть моложе. «Ты не старая, ты просто красишься по-старому. Очень часто мы привыкаем к своему макияжу и не замечаем, как он добавляет усталость и возраст», — объяснила визажист, посоветовав пользовательницам сети делать освежающий макияж с правильных тонах.

Юзеры оценили работу мастера в комментариях под видео. «Вау! Как же девушка теперь выглядит дорого. Хочется разглядывать и восхищаться», «Реально как будто минус 10-15 лет», «Тихая роскошь, изобилие, люкс. Шикарная женщина», «Даже цвет глаз будто изменился, они заблестели, засветились», — восхитились они.

В январе жена рэпера Natan показала результат пластики за миллион рублей. 37-летняя избранница артиста Анастасия Швецова артиста продемонстрировала внешность после эндотиновой подтяжки средней трети лица и липофилинга для восстановления объемов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

    Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

    Москвичам назвали срок исчезновения снега

    Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

    Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

    В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

    Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

    Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

    В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok