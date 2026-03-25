Раскрыто еще одно требование США для прекращения войны в Иране

CNN: США требуют от Ирана признать право Израиля на существование

Одним из 15 требований США для прекращения войны в Иране является признание исламской республикой права Израиля на существование. Об этом сообщает CNN.

«США передали Ирану через Пакистан список из 15 пунктов с требованиями, (...) среди которых — ограничение обороноспособности Тегерана, прекращение поддержки марионеточных сил и признание права Израиля на существование», — передает телеканал слова двух источников в ближневосточном регионе.

CNN напомнило, что президент США Дональд Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер участвовали в переговорах, которые, по его словам, были инициированы Ираном.

По данным двух источников, на этой неделе Пакистану было предложено провести встречу между США и Ираном, на которой мог бы присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Отношения двух стран ухудшились после исламской революции 1979 года. Иран рассматривает Израиль как угрозу для безопасности и отрицает право на существование «сионистского режима». В свою очередь Израиль выступает против стремления Ирана развивать свою ядерную программу.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.