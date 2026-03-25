Раскрыты личности пострадавшей от резни москвички и ее бойфренда-сталкера

Футболист год преследовал москвичку, которую пытался убить, у него были долги

Пострадавшей от сталкера оказалась помощница топ-менеджера компании «Росхим» Мария, напал на нее футболист Юрий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

40-летний мужчина на протяжении года преследовал 29-летнюю девушку. 25 марта он проник в подъезд элитного ЖК «Лайнер» в день рождения Марии. Бывшие возлюбленные разругались, после чего Юрий нанес девушке 12 ножевых ранений. Он сфотографировал ее окровавленное тело, разослал фотографии близким, а затем скрылся.

Юрий несколько лет играл за ФК «Металлист», последнее время занимался сборкой мебели, уточняет данные о напавшем Telegram-канал Mash. Также он регулярно брал деньги в долг у родных, по этой причине с ним перестал общаться родной брат.

Юрий протаранил фуру на 78-м километре трассы А-108 под подмосковным Дмитровом, специально выехав на полосу встречного движения. Он получил в аварии несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время врачи борются за жизнь Марии в больнице.

Возбуждено уголовное дело.