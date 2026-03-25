Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 25 марта 2026

Раскрыты личности пострадавшей от резни москвички и ее бойфренда-сталкера

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Пострадавшей от сталкера оказалась помощница топ-менеджера компании «Росхим» Мария, напал на нее футболист Юрий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

40-летний мужчина на протяжении года преследовал 29-летнюю девушку. 25 марта он проник в подъезд элитного ЖК «Лайнер» в день рождения Марии. Бывшие возлюбленные разругались, после чего Юрий нанес девушке 12 ножевых ранений. Он сфотографировал ее окровавленное тело, разослал фотографии близким, а затем скрылся.

Юрий несколько лет играл за ФК «Металлист», последнее время занимался сборкой мебели, уточняет данные о напавшем Telegram-канал Mash. Также он регулярно брал деньги в долг у родных, по этой причине с ним перестал общаться родной брат.

Юрий протаранил фуру на 78-м километре трассы А-108 под подмосковным Дмитровом, специально выехав на полосу встречного движения. Он получил в аварии несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время врачи борются за жизнь Марии в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok