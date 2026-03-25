Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

В Подмосковье на видео попал момент аварии с мужчиной, пытавшимся расправиться с девушкой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На кадрах видео его машина выезжает на встречную полосу движения пред большегрузом и в следующий момент происходит лобовое столкновение.

По данным Telegram-канала Mash, пытавшийся расправиться с сотрудницей «Росхима» Юрий попал в ДТП на 78-м километре трассы А-108 под Дмитровом. Есть предположение, что это произошло преднамеренно.

Также известно, что мужчина занимался сборкой мебели и регулярно брал деньги в долг у родных, из-за этого с ним перестал общаться брат.

25 марта мужчина пришел в московский жилой комплекс на Ходынке поздравить возлюбленную с днем рождения. В ходе празднования между ними возник конфликт, он напал на пострадавшую с ножом, нанеся множественные удары, а затем стал ждать, пока она истечет кровью.

С целью скрыть свою причастность к преступлению мужчина попытался выдать произошедшее за суицид, написал от ее имени записку, после чего скрылся.

Ранее сообщалось, что появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения.