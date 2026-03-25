17:27, 25 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты многочисленные проблемы напавшего на бывшую возлюбленную в Москве сталкера

Порезавший экс-возлюбленную в Москве был судим и имел проблемы с психикой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Появились новые подробности о личности мужчины, напавшего с ножом на свою бывшую возлюбленную в московском жилом комплексе (ЖК) на Ходынке. Об этом пишет Mash.

Как рассказал отчим нападавшего, у родственников давно были опасения по поводу его психического здоровья. По его словам, в роду по мужской линии были случаи шизофрении. Однако у злоумышленника никакого диагноза не было, но родные настаивали на консультации со специалистом.

Однажды во время ссоры с бывшей женой он пытался выпрыгнуть из окна второго этажа, но его удалось отговорить. У мужчины есть маленький ребенок.

В 2023 году нападавший был условно судим за мошенничество: он взял предоплату в 325 тысяч рублей на изготовление мебели, но заказ не выполнил и скрылся. Общая сумма ущерба по тому делу составляла 603 тысячи рублей.

После преступления, совершенного в столичном ЖК, мужчина разбился в ДТП.

Утром 25 марта в квартире на Ходынском бульваре мужчина с ножом напал на 30-летнюю москвичку. Это произошло в день рождения пострадавшей. Сейчас женщина находится в реанимации, ей проведена операция, пишет РИА Новости.

