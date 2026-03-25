10:17, 25 марта 2026

Раскрыты преступления московских подростков под влиянием манипуляторов

СК предъявил обвинения 29 пособникам мошенников, в их числе 4 подростка
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве раскрыта криминальная схема с участием четверых подростков, являвшихся пособниками телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Обвинения предъявлены 29 фигурантам уголовного дела, которые обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян с целью хищения их средств. В их числе администраторы, операторы, активаторы и курьеры. Им избрана мера пресечения.

Входившие в преступную группу подростки находились под воздействием мошенников. Ими манипулировали зарубежные кураторы после общения в интернете.

В СК раскрыли детали других преступлений, совершенных подростками по чужому указанию. 15-летний москвич облил банкомат бензином и поджег, при этом сам серьезно пострадал и попал в больницу, отметила Петренко. Подросток познакомился с девушкой в мессенджере, а затем с ним на связь вышли кураторы, представившие российскими силовиками. Они заставили юношу пойти на преступление.

В СК призвали игнорировать любые указания неизвестных и сообщать о них правоохранительным органам.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе четверых подростков, завербованных украинскими спецслужбами в группах знакомств.

