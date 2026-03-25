Россиян с беременными женами предложили запретить увольнять

08:51, 25 марта 2026Россия

В Госдуме предложили запретить увольнять мужчин с беременными женами
Майя Назарова

Фото: Sergey Lantyukhov / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Госдуме предложили запретить увольнять мужчин с беременными женами в России. Об этом передает ТАСС.

Авторами инициативы стали парламентарии от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев. Они внесли в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

Он также предполагает обязать работодателей автоматически продлевать срок срочного трудового договора с будущими отцами. Однако мужчины должны будут по запросу работодателя предоставлять медицинскую справку, подтверждающую беременность супруги, выяснило агентство.

По мнению Гусева, во время ожидания ребенка ответственность за финансовое благополучие семьи несут оба родителя. Парламентарий подчеркнул, что разрабатываемая идея поможет не потерять доход и спокойно готовиться к пополнению семьи.

Ранее президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности. Она призвала принять закон о запрете склонения к прерыванию беременности, действующий в ряде регионов, на федеральном уровне.

