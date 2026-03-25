Россиянам назвали самые модные джинсы

Стилист Александр Рогов назвал джинсы с флоральным принтом самыми модными

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самые модные джинсы. Информация опубликована в его Telegram-канале, за которым следят 184 тысячи пользователей сети.

По словам специалиста, яркий цветной деним стал трендом текущего сезона. «Самое время обратить внимание на джинсы с флоральным принтом!» — посоветовал он.

Джинсы с цветочными рисунками модный эксперт посоветовал сочетать с более базовыми вещами, такими как однотонные футболки, рубашки и свитера без лишнего декора. «Так ваш образ будет гармоничным и не перегруженным. Хотя сложный стайлинг тоже никто не отменял!» — заключил Рогов.

Ранее в марте россиян призвали носить фартуки. Стилист и телеведущий Александр Рогов посоветовал надевать данный аксессуар из кожи или плотного хлопка в утилитарном стиле поверх курток, тренчей и джемперов.