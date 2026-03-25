Россиянин получил пенсию и уголовное дело

14:15, 25 марта 2026

В Иркутске арестовали мужчину за убийство разносчицы пенсий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Иркутске арестовали мужчину за расправу над разносчицей пенсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 17 апреля 1997 года в комнате общежития на улице Маршала Конева было обнаружено женское тело с огнестрельным ранением головы. В тот момент привлечь к уголовной ответственности причастного к расправе не удалось, и дело было приостановлено. При этом работа следователей не прекращалась.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК совместно с оперативниками МВД после повторного изучения материалов уголовного дела установили трех основных свидетелей. Благодаря выстроенной тактике допроса они дали показания, которые изобличили в содеянном 65-летнего местного жителя.

Мужчина задержан, при обыске у него обнаружены и изъяты патроны для охотничьего ружья, а также два ножа. Под тяжестью доказательств он признался в содеянном и детально описал обстоятельства произошедшего.

Следствием установлено, что 16 апреля 1997 года мужчина встретился в общежитии с разносчицей пенсий и получил деньги. Находясь в комнате, злоумышленник с целью завладения крупной суммой вооружился охотничьим ружьем и произвел два выстрела в голову потерпевшей. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью. После этого он похитил около шести миллионов рублей и скрылся.

