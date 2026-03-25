07:35, 25 марта 2026Путешествия

Россиянка описала Кубу фразой «чувствуешь себя неловко, даже если приехал отдыхать»

Алина Черненко

Фото: Norlys Perez / Reuters

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала на Кубе и описала ее фразой «чувствуешь себя неловко, даже если просто приехал отдыхать». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в пятизвездочном отеле «все включено» за 16 дней белье и полотенца поменяли один раз, а пыль на тумбочках не вытирали ни разу. «Горничная, судя по всему, заходила в номер ровно с одной целью — проверить, оставили ли ей на тумбочке доллар. Не оставили — разворачивалась и уходила», — предположила она.

Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты
Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты
9 февраля 2026
«Электричество два раза в день по два часа». Как блокада США ударила по Кубе — рассказывают живущие там россияне
«Электричество два раза в день по два часа». Как блокада США ударила по Кубе — рассказывают живущие там россияне
24 марта 2026

Россиянка пожаловалась и на настойчивых музыкантов, которые преследуют туристов на улицах и в барах и молча требуют, чтобы те им заплатили. «Формально тебя никто ни о чем не просит. Но ощущение, что ты в чем-то провинился, появляется само», — призналась она.

Путешественница рассказала, что средняя зарплата на Кубе — около 40 долларов (3,2 тысячи рублей) в месяц. При этом одно блюдо в кафе стоит 10-20 долларов (818-1,6 тысячи рублей), поездка на такси — минимум 20 долларов, а номер в отеле — 200 долларов (16,3 тысячи рублей) за ночь.

Лисейкина выразила мнение, что туризм — это единственная возможность для местных жителей заработать нормальные деньги, поэтому люди «используют этот шанс так, как умеют». «Я это понимаю. Честно. Но понимание не делает отдых более комфортным», — заключила автор.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр рассказала об отдыхе туристов на Кубе на фоне критической ситуации из-за нехватки топлива. По ее словам, после пандемии коронавируса в стране стало «в разы хуже».

    Минобороны России выпустило заявление после налета ВСУ на крупнейший порт Балтийского моря

    Одна страна сообщила о готовности увеличить завоз мигрантов в Россию

    Запуганную мошенниками российскую школьницу сняли с поезда по пути на задание

    Коллаж с Зеленским, Макроном и Стармером в постели нашли в файлах Эпштейна

    Молодой человек обвинил женщину в краже своего пениса и погубил ее

    На Украине назвали депутатов Рады дармоедами

    Российская кризисная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой

    Роднина назвала способные вызвать зависть иностранцев вещи в России

    Налет ВСУ на Ленобласть сняли на видео

    На Западе предупредили о дерзкой уловке Трампа против Ирана

    Все новости
