Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 25 марта 2026Россия

Минобороны: Российские средства ПВО сбили 543 беспилотника ВСУ в зоне СВО
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 543 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

Кроме того, удалось уничтожить четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

В Минобороны пояснили также, что ВСУ за сутки потеряли боевую машину РСЗО HIMARS в зоне ответственности группировки войск «Север».

В ночь на 25 марта Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, был атакован крупнейший порт Балтийского моря.

В Кронштадте после атаки ВСУ повреждения получили несколько жилых домов, объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадавших не было выявлено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok