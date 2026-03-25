Минобороны: Российские средства ПВО сбили 543 беспилотника ВСУ в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 543 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

Кроме того, удалось уничтожить четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

В Минобороны пояснили также, что ВСУ за сутки потеряли боевую машину РСЗО HIMARS в зоне ответственности группировки войск «Север».

В ночь на 25 марта Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, был атакован крупнейший порт Балтийского моря.

В Кронштадте после атаки ВСУ повреждения получили несколько жилых домов, объявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадавших не было выявлено.