Минобороны: Российские войска взяли под контроль село Никифоровка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Никифоровка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки «Юг».

За сутки противник лишился до 200 бойцов, а также трех боевых бронированных машин, десяти автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ и трех складов с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что атака Вооруженных сил Украины на регионы России в ночь на среду, 25 марта, стала самой массированной за минувший год. Похожие объемы сбитых БПЛА фиксировались весной 2025-го — 28 мая Минобороны отчитывалось о 296 сбитых дронах.