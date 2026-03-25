09:51, 25 марта 2026

Российские войска взяли под контроль последний путь снабжения ВСУ в Константиновке

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации контролируют последнюю линию снабжения украинских сил в Константиновке. Об этом рассказал командир разведывательно-ударной роты с позывным Хан, передает РИА Новости.

«После уничтожения дамб Российской армией противнику стало сложнее доставить снабжение и БК. У них осталась одна дорога, которая сейчас под полным нашим контролем», — рассказал военный.

Он добавил, что в районе населенного пункта Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли семь артиллерийских орудий, 12 автомобилей, 27 антенн управления БПЛА и 13 станций радиоэлектронной борьбы в течение десяти дней.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что наиболее упорные бои с ВСУ идут в зоне ответственности группировки войск «Центр».

