10:58, 25 марта 2026Экономика

Российский поселок затопило талыми водами

Поселок Садовый под Новосибирском затопило талыми водами
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash Mash Siberia

Поселок Садовый под Новосибирском затопило талыми водами, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам местных жителей, коммунальные службы не приходят им на помощь — не чистят ливневки и не убирают снег. Проблема обусловлена рельефом: перепад высот между центральным и северным микрорайонами составляет около 40 метров. Вся талая вода с центральных улиц, где снег сгребли в двухметровые сугробы, стекает вниз и переполняет ливневые канализации.

Ранее стало известно, что уровень воды превысил отметку выхода на пойму на 15 реках в 12 регионах России — в нескольких регионах Центральной России (в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской, Воронежской и Смоленской областях). Паводки продолжаются на реках Свердловской, Волгоградской и Тамбовской областей, а также Башкирии и Приморья.

