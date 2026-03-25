Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:15, 25 марта 2026Экономика

Российской нефтью заинтересовалась еще одна страна

Замглавы Миэнерго Маршавин: Шри-Ланка заинтересована в поставках нефти из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Шри-Ланка на фоне обострения топливного кризиса на внутреннем рынке заинтересовалась поставками российской нефти. Об этом заявил заместитель главы Министерства энергетики (Миэнерго) России Роман Маршавин, его слова приводит ТАСС.

Объемы поставок станут одной из главных тем грядущих переговоров между делегациями двух стран, отметил замглавы ведомства. Речь идет об экспорте не только нефти, но и других видов энергоресурсов, пояснил Маршавин.

Причиной топливного кризиса на острове стали масштабные перебои с поставками ближневосточного сырья, экспорт которого значительно затруднился из-за блокировки Ираном Ормузского пролива. На этом фоне власти азиатского государства рекомендовали местным чиновникам воздержаться от поездок на личных автомобилях и реже пользоваться лифтами. Кроме того, их призвали сократить до минимума работу кондиционеров.

Еще одной мерой в борьбе с последствиями энергетического кризиса на Шри-Ланке стали ограничения на продажу топлива местным потребителям. С 19 марта в азиатской стране вступила в силу система распределения бензина для автомобилей по их регистрационным номерам. Все вышеуказанные меры призваны не допустить еще большего усугубления топливного кризиса в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok