Сарику Андреасяну потребовалась срочная операция

Режиссеру Сарику Андреасяну потребовалась операция из-за проблем с позвоночником. Об этом рассказала его супруга Лиза Моряк в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса опубликовала переписку с мужем, из которой следует, что 25 марта он отправится в больницу. «У меня семь грыж в шее. Одна грыжа сдавила нерв так, что мне ничего не поможет. Разрежут и грыжу уберут», — написал Сарик. По словам Андреасяна, в медучреждении он проведет не менее четырех дней и еще один день в реанимации, «если что-то пойдет не так».

«Почему, если все происходит, то происходит в один момент. Я очень переживаю», — поделилась Моряк.

Ранее стало известно, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. У режиссера есть двое сыновей от первого брака, в браке с Моряк на свет появились две дочери — Элизабет и Шарлиз.