Сарику Андреасяну потребовалась срочная операция

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:06, 25 марта 2026

Режиссеру Сарику Андреасяну потребовалась операция из-за грыж в шейном отделе
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Режиссеру Сарику Андреасяну потребовалась операция из-за проблем с позвоночником. Об этом рассказала его супруга Лиза Моряк в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актриса опубликовала переписку с мужем, из которой следует, что 25 марта он отправится в больницу. «У меня семь грыж в шее. Одна грыжа сдавила нерв так, что мне ничего не поможет. Разрежут и грыжу уберут», — написал Сарик. По словам Андреасяна, в медучреждении он проведет не менее четырех дней и еще один день в реанимации, «если что-то пойдет не так».

«Почему, если все происходит, то происходит в один момент. Я очень переживаю», — поделилась Моряк.

Ранее стало известно, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. У режиссера есть двое сыновей от первого брака, в браке с Моряк на свет появились две дочери — Элизабет и Шарлиз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ходе СВО заметили резкие изменения

    Потреблению цемента в России предсказали обвал

    Забывшим поменять права при смене фамилии россиянам напомнили о наказании

    Россиянка одолжила у брата сотни тысяч рублей и бесследно исчезла в Таиланде

    Число раненых при двух ударах ВСУ по предприятию в регионе России выросло

    Раскрыты преступления московских подростков под влиянием манипуляторов

    Россиянам назвали самые ликвидные трехлетние машины

    В ФАС высказались об ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

    Продажи одной марки китайских автомобилей обрушились

    Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей благодаря любви к жареной курице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok