Спасатели нашли останки жертвы крокодила

В Малайзии нашли останки мужчины, которого съел крокодил

В Малайзии спасатели обнаружили останки мужчины, ставшего жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает Free Malaysia Today.

Вечером 17 марта 28-летний Мохд Райян Абдулла ловил креветок сетью в реке у деревни Сегалиуд в штате Сабах, когда рептилия набросилась на него и утащила под воду. Свидетелем нападения стал отец Абдуллы, который бессильно наблюдал за происходящим.

Спасатели прибыли на место вызова и сразу же приступили к поискам, однако найти пропавшего рыбака удалось только на следующее утро. Тело жертвы крокодила обнаружили примерно в 500 метрах от места нападения. У Абдуллы были оторваны руки и ноги. Тело передали полиции.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.